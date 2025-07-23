Представлен график, иллюстрирующий увеличение популярности женской НБА из-за Кейтлин Кларк

Авторитетное издание Sportico опубликовало график, на котором изображён рост популярности Матча звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) из-за 23-летней американской баскетболистки Кейтлин Кларк, выступающtq на позиции защитника за клуб «Индиана Фивер».

Фото: sportico.com

«Нет Кейтлин, нет зрителей», — подписал изображение журналист Лев Акабас.

По графику видно, что Матч звёзд 2024 года посмотрели зрители в количестве 3,4 млн. В 2025-м Кларк установила рекорд лиги по количеству голосов на звёздный уикенд, но выйти на паркет не смогла из-за травмы паха, о чём было объявлено заранее. Матч звёзд — 2025 посмотрели лишь 2,2 млн человек.