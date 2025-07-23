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В «Бруклине» объяснили, почему попросили Дёмина бросать больше «трёшек» в Летней лиге НБА

В «Бруклине» объяснили, почему попросили Дёмина бросать больше «трёшек» в Летней лиге НБА
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Известный журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мнением о выступлении 19-летнего российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА.

«Летняя лига в Лас-Вегасе лишь укрепила мою уверенность в том, что российский новичок станет бросать столько трёхочковых, сколько ему скажет Жорди Фернандес — даже если это будут сложные броски с дриблинга. К примеру, вспомним мой любимый эпизод выступления «Бруклина» этим летом. В прекрасном материале Кита Смита из Spotrac, где он приводит множество цитат от представителей клубов НБА, особое внимание уделено и «Бруклину».

Один из тренеров «Нетс» отметил: роль Дёмина в Летней лиге была совсем иной, чем та, которую мы будем просить его выполнять в регулярном чемпионате. Но ведь для этого Летняя лига и существует, верно? Мы специально поручили ему как можно чаще бросать из-за дуги — и он выполнил задание на отлично. Мы знаем о его умении разыгрывать, однако здесь хотели посмотреть, сможет ли он бросать через защитников уровня НБА. Справился и часто попадал. С одной стороны, Дёмин стал гораздо реже разыгрывать пик-н-роллы, чем в BYU, а бросков после получения у него стало заметно больше», – говорится в материале Каплана на NetsDaily.

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