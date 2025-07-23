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«Изменений не видно». Эксперт назвал проблему Дёмина, которая пока никуда не ушла

«Изменений не видно». Эксперт назвал проблему Дёмина, которая пока никуда не ушла
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Известный журналист и эксперт Лукас Каплан высказал мнение, что российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин испытывает определённые сложности со способностью контролировать мяч на дуге и создавать моменты для проходов против персональной опеки. Эксперт опирался на выступлении Дёмина в Летней лиге НБА.

«Не думаю, что «Бруклин» сознательно не давал ему проявить себя в игре с мячом. За 75 минут на площадке в Лас-Вегасе Дёмин исполнил всего четыре попытки из-под кольца и два штрафных, а результативных передач отдал лишь четыре — не думаю, что тренеры просили его быть настолько пассивным с мячом. При этом не могу сказать, что дело в отсутствии попыток. Пока что Егор Дёмин не так активно проходит в «краску», но для Летней лиги это нормально. В его драфтовом профиле даже больше вопросов вызывали не трёхочковые (с которыми у него всё было в порядке до BYU), а способность контролировать мяч на дуге и создавать моменты для проходов против персональной опеки. Здесь пока изменений не видно», – говорится в материале Каплана на NetsDaily.

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