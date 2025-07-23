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Американский актёр рассказал, как Майкл Джордан прививал трудовую этику юным игрокам

Американский актёр рассказал, как Майкл Джордан прививал трудовую этику юным игрокам
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Американский актёр Доуэн Скотт вспомнил, как легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан однажды давал советы в тренировочном лагере для детей.

«Майк был настроен очень серьёзно. Он действительно передал нам свои секреты тренировок, чтобы мы могли передавать их детям. Обманные движения… всё, что он и сам делал. И когда я вижу учеников, которые прошли через лагерь, то знаете, это трогает до глубины души. Это помогло им», – сказал Скотт на канале Mike Torchia в YouTube.

Ранее Скотт вспомнил, как познакомил Джордана и прославленного певца Майкла Джексона.

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