Американский актёр рассказал, как Майкл Джордан прививал трудовую этику юным игрокам

Американский актёр Доуэн Скотт вспомнил, как легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан однажды давал советы в тренировочном лагере для детей.

«Майк был настроен очень серьёзно. Он действительно передал нам свои секреты тренировок, чтобы мы могли передавать их детям. Обманные движения… всё, что он и сам делал. И когда я вижу учеников, которые прошли через лагерь, то знаете, это трогает до глубины души. Это помогло им», – сказал Скотт на канале Mike Torchia в YouTube.

Ранее Скотт вспомнил, как познакомил Джордана и прославленного певца Майкла Джексона.

Новое видео частного самолёта Майкла Джордана: