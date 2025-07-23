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Портал подсчитал средний возраст игроков «Клипперс» после недавних переходов ветеранов

Портал подсчитал средний возраст игроков «Клипперс» после недавних переходов ветеранов
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Средний возраст команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» после недавних трансферов стал заметно больше. Как подсчитал портал Fadeaway World, в настоящий момент он составляет 30,7 лет.

Напомним, помимо прочего, состав «парусников» в межсезонье-2025 пополнился такими игроками, как Брук Лопес (37 лет), Брэдли Бил (32 года), Крис Пол (40 лет).

Также в команде выступает 36-летний Николя Батюм, 35-летний Джеймс Харден и 34-летний Кавай Леонард. Ранее портал Hoopshype отмечал, что средний возраст игроков «Юты Джаз» в сезоне-2000/2001 составлял 32,6 года.

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