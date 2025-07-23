Экс-товарищ Джордана по «Чикаго» прояснил, испытывает ли ненависть к Леброну

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер объяснился относительно своих слов в адрес лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Харпер неоднократно позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес 40-летнего ветерана.

«Я никогда не испытывала ненависти к Джонсону. Это мой кореш из Огайо. Так зачем же мне испытывать ненависть? Я всегда готов высказать своё мнение», — написал Харпер на своей странице в социальных сетях.

В прошлом сезоне НБА Джеймс принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,2 результативные передачи.

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга: