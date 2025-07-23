Пятикратный чемпион НБА указал США на их проблемы, призвав умерить критику других стран

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дерек Фишер выступил с призывом прекратить критиковать другие страны, в частности ОАЭ, обратив внимание на проблемы самих США.

«Мы выражали несогласие с людьми по другую сторону, и в этом была некая дипломатия. Но у нас самих её больше нет. Я не хочу сказать, что мы должны устраивать фотосессии с мужчинами и женщинами, которые явно враждебны и совершают преступления против человечности.

Мы просто должны быть осторожны, прежде чем так громко кричать о политике всех остальных и о том, почему мы не хотим, чтобы они инвестировали в нашу экономику, в то время как мы сами часто не готовы инвестировать в собственный народ», — сказал Фишер в подкасте Freakonomics.

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