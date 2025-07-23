Эксперт предположил, сколько времени в НБА будет получать новичок «Бруклина» Дёмин

Известный журналист и эксперт Лукас Каплан предположил, какую роль «Бруклин Нетс» будет отводить россиянину Егору Дёмину в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В регулярном чемпионате, вероятно, Дёмин будет проводить меньше времени на площадке вместе с Ноланом Траоре или Беном Сарафом, чем это было в Вегасе. Возможно, ему чаще доверят мяч, или Жорди Фернандес сможет выстроить для него больше ситуаций с заслонами, как это было с Кэмом Джонсоном в прошлом сезоне.

Но я не думаю, что «разыгрывать» и «создавать броски против защитников НБА» — это взаимоисключающие вещи. Ведь, чтобы стать хорошим профессионалом, Дёмину предстоит освоить и то, и другое.

Всё приходит постепенно. К тому же, в защите он тоже показал себя — уверенно действовал против оппонентов и перехватывал передачи», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА: