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Эксперт предположил, сколько времени в НБА будет получать новичок «Бруклина» Дёмин

Эксперт предположил, сколько времени в НБА будет получать новичок «Бруклина» Дёмин
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Известный журналист и эксперт Лукас Каплан предположил, какую роль «Бруклин Нетс» будет отводить россиянину Егору Дёмину в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В регулярном чемпионате, вероятно, Дёмин будет проводить меньше времени на площадке вместе с Ноланом Траоре или Беном Сарафом, чем это было в Вегасе. Возможно, ему чаще доверят мяч, или Жорди Фернандес сможет выстроить для него больше ситуаций с заслонами, как это было с Кэмом Джонсоном в прошлом сезоне.

Но я не думаю, что «разыгрывать» и «создавать броски против защитников НБА» — это взаимоисключающие вещи. Ведь, чтобы стать хорошим профессионалом, Дёмину предстоит освоить и то, и другое.

Всё приходит постепенно. К тому же, в защите он тоже показал себя — уверенно действовал против оппонентов и перехватывал передачи», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

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