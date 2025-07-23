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«Слепо преданные фанаты». Скип Бэйлесс рассказал, как Леброн маскирует провалы

«Слепо преданные фанаты». Скип Бэйлесс рассказал, как Леброн маскирует провалы
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс подверг критике поведение лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в это межсезонье, заявив, что тот манипулирует СМИ, подогревая интерес к своей дальнейшей карьере в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, ранее Леброн воспользовался опцией продления контракта с «Лейкерс» и через своего агента Рича Пола дал понять, что нацелен на борьбу за чемпионские титулы.

«Как бы ни старался Леброн — сколько бы ни шумел, ни делал вид, ни пытался ввести всех в заблуждение — он никуда не уйдёт. Он мастерски снял с себя ответственность и отвёл внимание от трёх подряд провальных четвёртых четвертей против «Миннесоты», убедительно донёс до своих миллионов слепо преданных фанатов мысль, что по-прежнему жаждет выиграть чемпионство здесь и сейчас, даже если руководство «Лейкерс» предпочитает медленно строить команду вокруг Луки.

Но для меня появился новый, неожиданный фактор в твоих баскетбольных раскладах — это гольф. Вместо того чтобы вновь отправиться в баскетбольную лабораторию, похоже, ты теперь всё больше времени проводишь в гольф-лаборатории, пытаясь овладеть самой сложной игрой в мире в свои 40 лет», — заявил Бэйлесс в рамках собственного подкаста.

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