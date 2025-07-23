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«Миннесота» разгромила «Чикаго» в женской НБА. Клюндикова и Косу приняли участие в матче

«Миннесота» разгромила «Чикаго» в женской НБА. Клюндикова и Косу приняли участие в матче
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Сегодня, 23 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Чикаго Скай». Игра завершилась со счётом 91:68 в пользу домашней команды.

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В матче приняли участие две российские баскетболистки — 20-летняя Анастасия Олаири Косу и 27-летняя Мария Клюндикова. Косу провела на площадке три минуты и отметилась одним набранным очком.

Клюндикова за 10 минут игры набрала два очка, сделала четыре подбора, один перехват и оформила два блок-шота. «Миннесота» одержала 21 победу при трёх поражениях в текущем сезоне, что является лучшим результатом в лиге.

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