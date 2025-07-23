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«Хватит нести чушь». Кайри Ирвинг резко ответил хейтерам Коби Брайанта

«Хватит нести чушь». Кайри Ирвинг резко ответил хейтерам Коби Брайанта
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время своей прямой трансляции на платформе Twitch высказался по поводу члена Зала славы баскетбола и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Я не собираюсь позволять людям говорить о Коби так, будто он не был одним из лучших. Он пришёл в лигу в 17 лет и с самого начала играл против взрослых мужиков. К 22 годам у него уже было несколько чемпионских титулов, и он разносил лучших из лучших. Так что хватит нести эту чушь — это я к вам обращаюсь, и к тем, кто сидит дома, и к этим болтунам из медиа, которые легко разбрасываются именами. Прекратите, вы сами такими никогда не были.

И это нормально! Не каждый может быть Коби. Не каждый сможет надеть его «ботинки», если вы понимаете, о чём я. Я не буду вдаваться в детали, потому что что сказано в интернете — останется в интернете, это просто слова. Но когда речь идёт о настоящем уважении, когда по-настоящему ценишь человека — Коби Брайант навсегда стал легендой не только из-за баскетбола. Он стал великим благодаря своему характеру, благодаря тому, что мы видели, через что он прошёл.

Настоящих фанатов Коби не волновали его промахи или хейтеры. Настоящие фанаты, те самые Mamba Fans, о которых я говорю, не парились, с кем он соревнуется. Мы знаем, кто был с Коби, а кто — нет. Я не говорю, что знал Коби лучше всех, я не собираюсь умалять его отношения с другими. Но скажу одно: уважайте того, кто этого достоин. Мы знаем, кто был рядом с Коби», — заявил Ирвинг.

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