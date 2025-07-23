Ирвинг: в «Бруклине» ко мне относились довольно прохладно. «Нетс» меня не особо хотели

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время своей прямой трансляции на платформе Twitch вспомнил, как в 2019 году подписал контракт с «Бруклин Нетс», где выступал до 2023 года, а после чего был обменян в «Даллас».

«Жаль, что у нас не было возможности познакомиться с ними [руководством клуба] заранее, потому что в «Бруклине» ко мне относились довольно прохладно. «Нетс» меня не особо хотели, им был нужен Кевин Дюрант», — сказал Ирвинг.

Также Кайри прокомментировал обмен Джеймса Хардена на Бена Симмонса в 2022 году: «Это стало неожиданностью для многих, в том числе и для меня. Я разговаривал с Джеймсом, говорил ему: «Брат, мы сейчас возьмём эти чемпионства», а уже на следующий день он попросил обмен. Я его полностью понял».