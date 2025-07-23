Маркус Смарт назвал главные причины, почему он идеально подходит «Лейкерс»

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркус Смарт прокомментировал своё нахождение в команде.

«Я уверен, что отлично впишусь в команду. Думаю, мой стиль игры и мои качества как настоящего бойца будут очень полезны «Лейкерс». Эта команда славится своим соревновательным духом, и я уверен, что смогу прекрасно здесь реализовать себя», — заявил Смарт во время специальной пресс-конференции.

Ранее стало известно, что 31-летний баскетболист договорился с «Лейкерс» о подписании двухлетнего контракта на общую сумму $ 11 млн.

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