Смарт ответил, ждёт ли он освистывания от фанатов «Бостона» в матче против «Селтикс»

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркус Смарт прокомментировал возможность того, что болельщики «Бостон Селтикс» могут освистывать его, если он сыграет против своей бывшей команды в Бостоне, будучи игроком «Лейкерс».

«Я ожидаю много освиста и негатива, и это нормально — я понимаю их», — заявил Смарт во время специальной пресс-конференции.

Отметим, что 31-летний Смарт был выбран «Селтикс» на драфте 2014 года под общим шестым общим номером. Он выступал за «кельтов» вплоть до сезона-2023/2024, после чего переходил в «Мемфис Гриззлиз» и «Вашингтон Уизардс».

Мама игрока НБА потребовала не снимать прослезившегося сына: