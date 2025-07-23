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Маркус Смарт раскрыл, как звонок Дончича повлиял на его переход в «Лейкерс»

Маркус Смарт раскрыл, как звонок Дончича повлиял на его переход в «Лейкерс»
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Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркус Смарт рассказал, как звёздный словенец Лука Дончич повлиял на его решение о переходе в клуб из Лос-Анджелеса.

«Когда такой парень, как Лука, звонит тебе с предложением присоединиться к чему-то особенному, что он пытается создать здесь, это действительно много значит», — приводит слова Смарта североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин на своей странице в социальной сети X.

Ранее стало известно, что 31-летний баскетболист договорился с «Лейкерс» о подписании двухлетнего контракта на общую сумму $ 11 млн.

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Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом:

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