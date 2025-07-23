«Бруклин» показал, как Дёмин переводит баскетбольные термины с английского на русский

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» показала, как российский игрок Егор Дёмин переводит баскетбольные термины с английского языка на русский и испанский, которым он также владеет.

Дёмин перевёл термины с английского на русский:

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. 19-летний спортсмен является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала». В прошлом сезоне Дёмин выступал в NCAA.