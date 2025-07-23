Инсайдер предвосхитила следующий шаг «Лейкерс» в отношении Луки Дончича

Инсайдер и обозреватель Рамона Шелберн выразила уверенность, что сотрудничество словенского разыгрывающего Луки Дончича и калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс» будет носить долгосрочный характер. Как считает Шелберн, все действия сторон указывают именно на это.

— Всё указывает на то, что они строят команду вокруг Луки, учитывая его мнение.

— Скажу это, хотя знаю, что моё мнение могут растиражировать, но я чувствую это очень сильно. Я буду крайне удивлена, если он не подпишет продление контракта. Меня действительно удивит, если он не заключит хотя бы краткосрочное соглашение, которое он может сделать. Все их действия и высказывания указывают на долгосрочное сотрудничество. Они говорят так, будто уже стали партнёрами на длительную перспективу. Это не тот игрок, который, похоже, собирается уйти как свободный агент в следующем году, – сказала Шелберн на канале ESPN LA в YouTube.

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