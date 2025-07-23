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Эксперт указал на отличия между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом

Эксперт указал на отличия между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом
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Известный обозреватель и эксперт Колин Коухерд поделился мнением об отличиях между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

«У Майкла более яркий, запоминающийся и масштабный бренд, он действительно вызывает эмоции у людей, тогда как Леброн этого не делает. Леброн, по сути, всегда переходил туда, где для него открывались наилучшие баскетбольные перспективы», — сказал Коухерд в эфире The Herd.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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