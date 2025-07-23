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«Самый старый 31-летний игрок в НБА». Эксперт — о новичке «Лейкерс»

«Самый старый 31-летний игрок в НБА». Эксперт — о новичке «Лейкерс»
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Эксперт и обозреватель Ник Райт поделился мнением о переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс» 31-летнего защитника Маркуса Смарта. Ранее сообщалось, что с калифорнийским клубом спортсмен подписал двухлетний контракт.

«Он из тех парней, которые из-за своей жёсткости и манеры игры постарели куда раньше, чем могли бы — понимаете, о чём я? Он столько раз получал удары, брал на себя столкновения, падал, что в свои 31 уже выглядит ветераном. Люди вспоминают: «Он же был лучшим защитником года пару лет назад». Но того игрока уже давно нет. Думаю ли я, что он способен дать команде 16 хороших минут в плей-офф? Наверное, на это и стоит рассчитывать.

Забить пару открытых трёхочковых, с чем он кое-как справляется. Если его мало использовать и, впервые с момента ухода из «Бостона», он окажется в команде с настоящими чемпионскими амбициями — возможно, мы увидим его в лучшем свете. У меня нет негатива к этому переходу, но, как по мне, это самый старый 31-летний игрок в лиге — всё из-за того, как самозабвенно он всегда боролся на площадке», — сказал Райт на канале First Things First в YouTube.

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