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«Зенит» объявил о переходе экс-игрока УНИКСа Ненада Димитриевича

«Зенит» объявил о переходе экс-игрока УНИКСа Ненада Димитриевича
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Бывший разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич стал игроком «Зенита». Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Стороны заключили соглашение сроком на два года — до конца сезона-2026/2027.

«Зенит» приветствует Нено в Санкт-Петербурге!» — говорится в сообщении команды.

Напомним, в УНИКСе северомакедонский разыгрывающий выступал с 2022 по 2024 год. Вместе с казанской командой спортсмен становился чемпионом Единой лиги ВТБ и признавался самым ценным игроком (MVP) турнира. В прошлом сезоне Ненад выступал за «Милан». Итальянский клуб не попал в плей-офф Евролиги, заняв 11-е место в регулярном чемпионате — 17 побед и 17 поражений.

Ранее инсайдер Андреа Кальцоне сообщал, что Ненад в «Зените» будет получать € 1,5 млн в год.

Следить за всеми переходами:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026

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