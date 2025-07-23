Названа команда, сделавшая лидера «Зенита» Хантера своей трансферной целью

Итальянский клуб «Виртус» рассматривает возможность подписания контракта с 30-летним американским игроком «Зенита» Винсом Хантером. Об этом информирует издание Sportando Basketball со ссылкой на Corriere di Bologna.

Напомним, Хантер уже выступал за «Виртус». В клубе из Болоньи американский спортсмен играл с 2019 по 2021 год.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 30-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Зенит» занял второе место, в финальной серии уступив московскому ЦСКА (2-4 в серии).

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