Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда, сделавшая лидера «Зенита» Хантера своей трансферной целью

Названа команда, сделавшая лидера «Зенита» Хантера своей трансферной целью
Комментарии

Итальянский клуб «Виртус» рассматривает возможность подписания контракта с 30-летним американским игроком «Зенита» Винсом Хантером. Об этом информирует издание Sportando Basketball со ссылкой на Corriere di Bologna.

Напомним, Хантер уже выступал за «Виртус». В клубе из Болоньи американский спортсмен играл с 2019 по 2021 год.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 30-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Зенит» занял второе место, в финальной серии уступив московскому ЦСКА (2-4 в серии).

Сейчас читают:
Официально
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока УНИКСа Ненада Димитриевича

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android