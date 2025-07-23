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«Немного безумно». «Бруклин» прояснил свой подход после драфта НБА, где был выбран Дёмин

«Немного безумно». «Бруклин» прояснил свой подход после драфта НБА, где был выбран Дёмин
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Анонимный менеджер фронт-офиса «Бруклин Нетс» дал комментарий по поводу действий команды на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Напомним, «Бруклин» выбрал сразу пять игроков: Егора Дёмина (восьмой пик), Нолана Траоре (19-й пик), Дрейка Пауэлла (22-й пик), Бена Сарафа (26-й пик) и Дэнни Вульфа (27-пик). Все пики команда решила сохранить.

«Согласитесь, звучит немного безумно, правда? Но ценности в обмене этих пиков на тех игроков, которых мы реально могли получить, просто не было. Теперь нам нужно действовать максимально осознанно в этом сезоне. Наша молодость — это одновременно и преимущество, и уязвимость. Но нам действительно интересно принять этот вызов», — приводит слова менеджера Spotrac.

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