Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» не становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2020 года. Команда сильно изменилась за последние несколько лет, добиравшись до разных стадий в плей-офф, но так и не подняла над головой Кубок Ларри О’Брайена. Способна ли команда образца сезона-2025/2026 стать чемпионом?

«Лейкерс» способны завоевать чемпионство в ближайшее время?

Напомним, «Лейкерс» — клуб, который является вторым в истории по количеству чемпионств в НБА. Лишь у «Бостон Селтикс» на один трофей больше, чем у «озёрников» (18 против 17). После этих двух клубов идёт «Голден Стэйт Уорриорз», на счету которого семь Кубков Ларри О’Брайена, у «Чикаго Буллз» — шесть, у «Сан-Антонио Спёрс» — пять.