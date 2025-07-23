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«Лейкерс» способны завоевать чемпионство в ближайшее время?

«Лейкерс» способны завоевать чемпионство в ближайшее время?
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Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» не становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2020 года. Команда сильно изменилась за последние несколько лет, добиравшись до разных стадий в плей-офф, но так и не подняла над головой Кубок Ларри О’Брайена. Способна ли команда образца сезона-2025/2026 стать чемпионом?

«Лейкерс» способны завоевать чемпионство в ближайшее время?

Напомним, «Лейкерс» — клуб, который является вторым в истории по количеству чемпионств в НБА. Лишь у «Бостон Селтикс» на один трофей больше, чем у «озёрников» (18 против 17). После этих двух клубов идёт «Голден Стэйт Уорриорз», на счету которого семь Кубков Ларри О’Брайена, у «Чикаго Буллз» — шесть, у «Сан-Антонио Спёрс» — пять.

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