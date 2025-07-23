Кармело Энтони назвал места, которые обсуждал вместе с Леброном для объединения

Член Зала славы Кармело Энтони признался, что в своё время вместе с Леброном Джеймсом обсуждал команды, где они могли бы объединиться.

«Мы с Леброном хотели, чтобы это был либо Нью-Йорк, либо Чикаго. «Чикаго» всерьёз рассматривался. Если выбирать новое место, пусть это будет «Чикаго», — сказал Энтони в эфире Die-Hard Chicago Bulls Fans.

За время карьеры в НБА Кармело поиграл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», где в итоге объединился с Леброном.

Является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010—2017). Кроме того, является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012, 2016).

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