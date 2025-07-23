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В США оценили шансы Дёмина стать звездой НБА на основе анализа драфта за девять лет

В США оценили шансы Дёмина стать звездой НБА на основе анализа драфта за девять лет
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Американский портал Lawless Republic опубликовал материал, посвящённый российскому баскетболисту Егору Дёмину. Спортсмен был выбран клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером. Издание оценило шансы Дёмина превратиться в звезду НБА, сделав анализ других игроков, которых выбирали под восьмыми пиками на драфте североамериканской лиги с 2013 по 2022 год.

«В итоге из 10 игроков, выбранных под восьмым номером на драфте с 2013 по 2022 год, их карьеры сложились следующим образом: двое стали просто «джорнименами» — игроками, часто меняющими команды (Ник Стаускас, Маркиз Крисс), четверо превратились в ролевых баскетболистов (Стэнли Джонсон, Франк Нтиликина, Джексон Хэйс, Оби Топпин). Один игрок стал игроком стартовой пятёрки среднего уровня (Кентавиус Колдуэлл-Поуп), ещё один — крепким стартером (Коллин Секстон).

Франц Вагнер и Дайсон Дэниэлс — на грани участия в Матче всех звёзд, но ни один из этих 10 игроков, выбранных под восьмым номером, так и не стал участником Матча всех звёзд и не сыграл ключевой роли в превращении своей команды в серьёзного претендента на плей-офф.

Если Егор Дёмин сможет развиться хотя бы до уровня выше среднего игрока стартовой пятёрки, он уже превзойдёт большинство своих «предшественников» под восьмым номером. Ожидания часто формируют наше восприятие, и, возможно, к Егору Дёмину стоит относиться с учётом того, как складывались карьеры предыдущих игроков, выбранных на этой позиции», — говорится в материале портала.

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