В США оценили шансы Дёмина стать звездой НБА на основе анализа драфта за девять лет

Американский портал Lawless Republic опубликовал материал, посвящённый российскому баскетболисту Егору Дёмину. Спортсмен был выбран клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером. Издание оценило шансы Дёмина превратиться в звезду НБА, сделав анализ других игроков, которых выбирали под восьмыми пиками на драфте североамериканской лиги с 2013 по 2022 год.

«В итоге из 10 игроков, выбранных под восьмым номером на драфте с 2013 по 2022 год, их карьеры сложились следующим образом: двое стали просто «джорнименами» — игроками, часто меняющими команды (Ник Стаускас, Маркиз Крисс), четверо превратились в ролевых баскетболистов (Стэнли Джонсон, Франк Нтиликина, Джексон Хэйс, Оби Топпин). Один игрок стал игроком стартовой пятёрки среднего уровня (Кентавиус Колдуэлл-Поуп), ещё один — крепким стартером (Коллин Секстон).

Франц Вагнер и Дайсон Дэниэлс — на грани участия в Матче всех звёзд, но ни один из этих 10 игроков, выбранных под восьмым номером, так и не стал участником Матча всех звёзд и не сыграл ключевой роли в превращении своей команды в серьёзного претендента на плей-офф.

Если Егор Дёмин сможет развиться хотя бы до уровня выше среднего игрока стартовой пятёрки, он уже превзойдёт большинство своих «предшественников» под восьмым номером. Ожидания часто формируют наше восприятие, и, возможно, к Егору Дёмину стоит относиться с учётом того, как складывались карьеры предыдущих игроков, выбранных на этой позиции», — говорится в материале портала.

Дёмин перевёл термины с английского на русский: