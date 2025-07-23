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«Если уничтожу его». Йокич обозначил условие, при котором даст автограф 20-летнему игроку

«Если уничтожу его». Йокич обозначил условие, при котором даст автограф 20-летнему игроку
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о 20-летнем китайском баскетболисте Яне Ханьсэне, который был выбран на драфте НБА 2025 года клубом «Мемфис Гриззлиз».

Позже он стал игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс». Йокичу показали видео, где Ханьсэнь признаётся, что серб является его кумиром. Китайский спортсмен также сказал, что хотел бы взять автограф и сделать общее фото с Йокичем.

«Кажется, он хорош. Когда он достигнет своего пика, я, вероятно, уже уйду из лиги. Но да, он талантлив. Он талантлив.

Мы можем сфотографироваться или сделать всё, что он захочет, но только в том случае, если он сыграет против меня плохо. Если я уничтожу его и наберу много очков, тогда да. Но если он сделает то же самое со мной, то — нет», — сказал Йокич в интервью пресс-службе НБА.

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30 тысяч китайских фанатов пришли на встречу с Йокичем:

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