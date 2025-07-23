Два экс-игрока ЦСКА воссоединились в «Барселоне»

Бывший игрок ЦСКА 35-летний американский форвард Уилл Клайберн перешёл в «Барселону». Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба. Стороны заключили соглашение сроком на два сезона — до 30 июня 2027 года.

Несколько дней назад в «Барселону» перешёл другой бывший игрок ЦСКА грузинский тяжёлый форвард Торнике Шенгелия. За армейцев Шенгелия выступал с 2020 по 2022 год.

Клайберн выступал за ЦСКА с 2017 по 2022 год. После ухода из московского клуба спортсмен играл за «Анадолу Эфес» и «Виртус». Уилл становился чемпионом Евролиги в 2019 году и в том же году признавался MVP «Финала четырёх» турнира.

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