Кайри Ирвинг ответил на вопрос по поводу величайшего баскетболиста всех времён

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением относительно дебатов на тему величайшего игрока всех времён.

«Вы спорите о том, кто лучший в истории. Мне всё равно. Мне неважно, кто самый великий. Мне неважно, потому что баскетбол важнее, чем титул лучшего, и даже сами «лучшие» скажут вам то же самое. Баскетбол важнее, чем лучшие игроки», — сказал Ирвинг во время стрима.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвинг принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 24,7 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 4,6 передачи. В начале матча Кайри получил травму, из-за которой пропускал остаток сезона.

Ирвинг тренирует штрафные броски после командной тренировки: