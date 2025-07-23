The Athletic представил рейтинг силы команд НБА. «Бруклин» Дёмина — на последнем месте

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй после драфта и Летней лиги НБА 2025 года представил рейтинг силы команд. Первое место в рейтинге эксперта заняла «Оклахома-Сити Тандер», ставшая чемпионом в прошлом сезоне НБА. «Бруклин Нетс» Егора Дёмина оказался на последнем месте списка.

«В июне эта команда выбрала пять пиков в первом раунде драфта, и все они касались игроков, которые вряд ли будут эффективны с точки зрения атаки на протяжении большей части сезона-2025/2026. Егор Дёмин, Нолан Траоре и Бен Сараф — разыгрывающие. Дёмин высокий, Траоре быстрый, а Сараф — левша. Это будет викторина. ⟨...⟩ Команда создана для агрессивной игры, особенно если найдёт игровое время для всех новичков, которые здорово обращаются с мячом», — говорится в материале Мюррэя о «Бруклине».

Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2k26: