В «Лейкерс» оценили недавний карьерный ход Леброна Джеймса

Менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» дал комментарий по поводу лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса. В конце июня спортсмен активировал опцию игрока и останется в «Лейкерс» на сезон-2025/2026.

«Когда вы подписываете игрока на контракт с опцией, вы сознательно отдаёте ему начальный контроль над ситуацией. Но думать, будто опция игрока даёт ему всю полноту власти, довольно наивно. Если он отказывается от опции, клуб становится партнёром в вопросе, продлевать контракт или нет. Если же он решает остаться, то команда всё равно участвует в принятии дальнейших решений. В случае с Леброном у него была опция игрока, и он выбрал остаться. Мы просто рады, что он по-прежнему в составе «Лейкерс», — приводит слова менеджера Spotrac.

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга: