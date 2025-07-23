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В «Лейкерс» оценили недавний карьерный ход Леброна Джеймса

В «Лейкерс» оценили недавний карьерный ход Леброна Джеймса
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Менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» дал комментарий по поводу лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса. В конце июня спортсмен активировал опцию игрока и останется в «Лейкерс» на сезон-2025/2026.

«Когда вы подписываете игрока на контракт с опцией, вы сознательно отдаёте ему начальный контроль над ситуацией. Но думать, будто опция игрока даёт ему всю полноту власти, довольно наивно. Если он отказывается от опции, клуб становится партнёром в вопросе, продлевать контракт или нет. Если же он решает остаться, то команда всё равно участвует в принятии дальнейших решений. В случае с Леброном у него была опция игрока, и он выбрал остаться. Мы просто рады, что он по-прежнему в составе «Лейкерс», — приводит слова менеджера Spotrac.

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