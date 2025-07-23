«Это самое важное во всей ситуации». Эксперт прояснил актуальную роль Дончича в «Лейкерс»

Обозреватель ESPN Тим Макмахон поделился мнением о роли, которую в «Лос-Анджелес Лейкерс» стал играть словенский разыгрывающий Лука Дончич.

«Это не в характере Луки. В первые несколько лет своей карьеры он, по сути, говорил: «Я просто играю, а составом занимается руководство, мне до этого нет дела». Сейчас он сделал шаг дальше, фактически стал лицом клуба, агитируя за организацию. На мой взгляд, это самое важное во всей ситуации. Это говорит о том, что он не просто находится на одной волне с руководством, но и активно участвует в процессах, хотя обычно предпочитал держаться в стороне и считать это не своей работой», — сказал Макмахон на канале NBA on ESPN в YouTube.

Предсезонная тренировка Луки Дончича в зале: