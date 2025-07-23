Перкинс назвал игрока, который в атаке был сопоставим с Майклом Джорданом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о критике, которую некоторые эксперты позволяют себе в адрес легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Неуважение должно, наконец, прекратиться. Каждый раз, когда я слышу что-то новое, постоянно идут разговоры: «Коби был не тем» или «Коби не был основным защитником». Но Коби выкладывался на обеих сторонах площадки.

Он буквально закрывал соперников, особенно когда это было действительно важно — в плей-офф. Коби никогда не избегал вызова. Это один из трёх самых техничных игроков в истории баскетбола. В нападении он был сравним с самим Джорданом», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

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