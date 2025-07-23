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40-летняя подруга игрока НБА — баскетболисту: мой водительский стаж как твой возраст

40-летняя подруга игрока НБА — баскетболисту: мой водительский стаж как твой возраст
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Новоиспечённый защитник «Финикс Санз» Джейлен Грин во время стрима со своей девушкой Драйей Мишель обсудили свои навыки вождения автомобиля. Отметим, что в настоящий момент баскетболисту 23 года, в то время как его возлюбленной 40 лет.

Мишель. Кто из нас считает себя лучшим водителем?

Грин. Ну я-то уверен, что вожу лучше.

Мишель. По-моему, твои водительские права — это отражение того, какой ты водитель на самом деле. Ладно, если хочешь получить этот балл, пусть будет так, но…

Грин. Я забираю его, потому что ты водишь как…

Мишель. Знаешь, у меня водительский стаж такой же, как твой возраст.

Грин. Мне всё равно, балл мой.

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