40-летняя подруга игрока НБА — баскетболисту: мой водительский стаж как твой возраст

Новоиспечённый защитник «Финикс Санз» Джейлен Грин во время стрима со своей девушкой Драйей Мишель обсудили свои навыки вождения автомобиля. Отметим, что в настоящий момент баскетболисту 23 года, в то время как его возлюбленной 40 лет.
Мишель. Кто из нас считает себя лучшим водителем?
Грин. Ну я-то уверен, что вожу лучше.
Мишель. По-моему, твои водительские права — это отражение того, какой ты водитель на самом деле. Ладно, если хочешь получить этот балл, пусть будет так, но…
Грин. Я забираю его, потому что ты водишь как…
Мишель. Знаешь, у меня водительский стаж такой же, как твой возраст.
Грин. Мне всё равно, балл мой.
23-летний игрок НБА проводит время с 40-летней возлюбленной: