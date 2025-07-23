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Аренас: Коби Брайант сам заслужил свои ключи от команды, остальным их отдали в руки

Аренас: Коби Брайант сам заслужил свои ключи от команды, остальным их отдали в руки
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

«Вы хотите поставить его на второе место, даже не осознавая, что перед вами настоящий американский герой. Он воплощение того, кем все мечтают стать. Когда ты приезжаешь из другой страны и пытаешься реализовать американскую мечту, твой ориентир — не Леброн Джеймс, не Мэджик Джонсон, не Шакил О'Нил.

Это не твоя история. Вот Том Брэди — с тем, как его выбрали на драфте и кем он стал. Вот Коби Брайант. Всем остальным ключи от команды просто отдали в руки. А Коби свои ключи заслужил сам. Он единственный, кто действительно их заработал», — приводит слова Аренаса The Sports Rush.

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