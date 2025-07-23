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Экс-игрок НБА рассказал, что его главное сожаление в карьере связано с Майклом Джорданом

Экс-игрок НБА рассказал, что его главное сожаление в карьере связано с Майклом Джорданом
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэнс Стивенсон, известный выступлениями за «Индиану Пэйсерс», рассказал, что сожалеет о сезоне-2014/2015 НБА, поскольку тогда не стал обращаться за помощью к легендарному Майклу Джордану. На тот момент Его Воздушество был владельцем команды «Шарлотт Хорнетс», за которую в том сезоне выступал Лэнс.

«Не буду скрывать — это действительно единственный сезон, о котором жалею. Ощущаю, что тогда не использовал все возможности, которые у меня были, чтобы стать лучшим игроком, ведь рядом со мной был Майкл Джордан, а я так ни разу к нему и не подошёл, не попросил совета, не спросил: «Можешь помочь с этим? А как ты справляешься с тем?» Да, как я уже говорил, тогда мне только что выплатили большой контракт, и, честно говоря, моя жажда игры чуть притупилась.

Сейчас я думаю, что должен был подойти к Майклу и сказать: «Встретимся в зале, потренируй меня». Всё это пришло ко мне уже после ухода — тогда я часто спрашивал себя: «Почему так не поступил?» Поэтому и говорю: это единственный год, о котором я действительно жалею. Мне не удалось выстроить отношения с Джорданом», — приводит слова Стивенсона портал Fadeaway World.

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