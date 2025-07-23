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«Не буду врать». Бывший игрок НБА раскаялся, что подул в ухо Леброну в 2014 году

«Не буду врать». Бывший игрок НБА раскаялся, что подул в ухо Леброну в 2014 году
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэнс Стивенсон, известный выступлениями за «Индиану Пэйсерс», заявил, что раскаивается в том, что подул в ухо четырёхкратному чемпиону НБА соотечественнику Леброну Джеймсу во время одного из матчей серии плей-офф лиги в 2014 году между «Индианой» и «Кливлендом».

«Не буду врать, иногда я об этом жалею. Был случай: пришёл я как-то поздно в клуб, брать отдельную зону не захотел — не хотел просто так тратить деньги. Подхожу к бару, и тут ко мне подходит какой-то пьяный парень, начинает дуть [как я когда-то Леброну]. Я ему: «Эй, ты что, с ума сошёл?» — приводит слова Стивенсона портал Sports Illustrated.

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