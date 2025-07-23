«Хапоэль» Тель-Авив будет проводить домашние матчи в Евролиге на территории Болгарии

Израильский клуб «Хапоэль» Тель-Авив будет проводить домашние матчи в городе София (Болгария) в рамках Евролиги. Об этом сообщает телеканал BTV со ссылкой на встречу руководства команды с представителями Федерации баскетбола Болгарии и министром по делам молодёжи и спорта Иваном Пешевым.

В предстоящем сезоне Евролиги «Хапоэлю» предстоит провести 19 домашних матчей. Отметим, что клубы из Израиля не проводят игры на территории своей страны с конца 2023 года ввиду многочисленных военных конфликтов с участием их государства.

Напомним, первую игру «Хапоэль» Тель-Авив проведёт уже 30 сентября с испанским клубом «Барселона».