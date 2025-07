«Это предательство». Известный стример прошёлся по Леброну Джеймсу

Популярный американский стример Адин Росс высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, раскритиковав его человеческие качества.

В частности, Росс отметил, что недавно Леброн вместе со своей супругой танцевал под трек Not Like Us рэпера Кендрика Ламара, находящегося в конфликте с другим исполнителем — Дрейком. При этом композиция Not Like Us посвящена противостоянию с Дрейком, который ранее активно и публично поддерживал Джеймса.

«Знаете, что меня реально поражает во всём этом? Я всю жизнь любил Леброна, а теперь просто вижу, насколько он, оказывается, плох как человек. Представьте, ваш лучший друг больше 15 лет — он знаком с вашими детьми, вы знакомы с его детьми, а потом он подпевает треку, где вас называют педофилом.

Это реально печально. По-моему, это просто какое-то мерзкое поведение. Это предательство. А в этом мире важнее всего верность. И это вообще никак не связано с Бронни, это отдельная тема. К Бронни только уважение и любовь», — приводит слова Росса Sportskeeda.