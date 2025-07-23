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Дуэйн Уэйд заявил, что Брайант должен быть в топ-3 величайших баскетболистов в истории

Дуэйн Уэйд заявил, что Брайант должен быть в топ-3 величайших баскетболистов в истории
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43-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» американец Дуэйн Уэйд заявил, что легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Коби Брайант должен входить в топ-3 величайших всех времён.

«Если спросить нас, баскетболистов, которые реально играли против Коби, любой из нас скажет — он точно в топ-3 всех времён», — приводит слова Уэйда аккаунт NBACentral в социальной сети X (ранее Twitter).

Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА в составе калифорнийского клуба. Он бессменно выступал за «озёрников» с 1996 по 2016 год. Кроме того, Коби был признан самым ценным игроком (MVP) в сезоне-2008/2009 и в составе сборной США ему удалось стать двукратным чемпионом Олимпийских игр.

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