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Владимир Гомельский оценил перспективы «Клипперс» в предстоящем сезоне НБА

Владимир Гомельский оценил перспективы «Клипперс» в предстоящем сезоне НБА
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Запад становится сильнее. «Клипперс» включился в гонку преследования: погоня за «Оклахомой», «Хьюстоном», «Миннесотой». Думаю, что «Клипперс» может преподнести пару сюрпризов, но не станет финалистом конференции», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в минувшем сезоне североамериканской лиги команде из Калифорнии удалось выйти в плей-офф, где на стадии 1/8 клуб встретился с «Денвер Наггетс». Команды провели семь матчей, по итогам которых колорадский коллектив победил в серии со счётом 4-3.

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