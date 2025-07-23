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Инсайдер раскрыл, какие клубы интересуются Симмонсом

Инсайдер раскрыл, какие клубы интересуются Симмонсом
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Известный инсайдер Брайан Уиндхорст поделился информацией о будущем австралийского баскетболиста Бена Симмонса.

«Мне сказали, что он, скорее всего, примет решение на следующей неделе. С его именем связывают «Сакраменто», «Финикс», «Нью-Йорк» и «Бостон», — приводит слова Уиндхорста Hoopswyre.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Симмонс провёл 51 матч за «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем 5 очков, делая 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты на паркете.

Напомним, Бен Симмонс за последние четыре года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл всего в 108 матчах, зарабатывая при этом более $ 1 млн за игру.

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