Инсайдер раскрыл, какие клубы интересуются Симмонсом

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст поделился информацией о будущем австралийского баскетболиста Бена Симмонса.

«Мне сказали, что он, скорее всего, примет решение на следующей неделе. С его именем связывают «Сакраменто», «Финикс», «Нью-Йорк» и «Бостон», — приводит слова Уиндхорста Hoopswyre.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Симмонс провёл 51 матч за «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем 5 очков, делая 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты на паркете.

Напомним, Бен Симмонс за последние четыре года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл всего в 108 матчах, зарабатывая при этом более $ 1 млн за игру.