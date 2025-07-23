Инсайдер назвал причину напряжённости в отношениях между «Лейкерс» и Леброном

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил уверенность в том, что напряжённость в отношениях между руководством «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом вызвана появлением в команде 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича.

«Год назад «Лейкерс» предлагали Леброну многолетний контракт с опцией игрока, задрафтовали и гарантировали Бронни Джеймсу долгосрочный контракт, а сам Джеймс предлагал им отказаться от собственной зарплаты ради работы со свободными агентами.

Теперь Лука — центральная фигура франшизы, и этот переход шокировал и напряг всех. Сейчас все пытаются справиться с новой реальностью. Это частично проявляется в реальном времени и на публике. В конечном счёте я думаю, что Леброн всё ещё хочет быть частью «Лейкерс», — написал Уиндхорст на своей странице в социальной сети.