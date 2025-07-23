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Эван Фурнье останется в «Олимпиакосе» до 2028 года — Маттео Андреани

Эван Фурнье останется в «Олимпиакосе» до 2028 года — Маттео Андреани
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32-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции атакующего защитника, француз Эван Фурнье продлит контракт с греческим клубом «Олимпиакос». Об этом сообщает на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) инсайдер Маттео Андреани.

Согласно его информации, Фурнье заключит новое соглашение с командой, которое будет рассчитано до 2028 года. За сезон французский баскетболист будет получать € 2,7 млн.

Эван выступает на профессиональном уровне с 2009 года. В составе «Олимпиакоса» Фурнье играет с 2024 года. Он является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр и бронзовым призёром чемпионата мира.

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