Джефф Тиг: говорят, Леброн употреблял стероиды, из-за чего ему пришлось пропускать матчи

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг рассказал о подозрениях в том, что нынешний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс употреблял стероиды во время выступлений в составе «Майами Хит».

«Он употреблял стероиды. Ему приходилось из-за этого пропускать матчи. Так, по крайней мере, говорят. В тот момент нас начали тестировать на гормоны роста, из-за этого ему пришлось пропускать игры. Леброн сказал, что у него заболела спина, и отсутствовал три недели. После этого он вернулся худым», — сказал Джефф Тиг в эфире подкаста Club 520 Podcast.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.