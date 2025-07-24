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Кендрик Перкинс предсказал, кто будет признан MVP в сезоне-2025/2026. Это не американец

Кендрик Перкинс предсказал, кто будет признан MVP в сезоне-2025/2026. Это не американец
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс предсказал, кто будет признан самым ценным игроком (MVP) в предстоящем сезоне североамериканской лиги.

«Я ставлю на то, что Лука Дончич станет MVP в следующем сезоне», — сказал Перкинс в эфире передачи NBA Today на телеканале ESPN.

Напомним, в минувшем сезоне НБА 26-летний словенский разыгрывающий защитник принял участие в 50 матчах. В среднем за игру Дончич набирал 28,2 очка, делал 8,2 подбора, отдавал 7,7 передачи и совершал 1,8 перехвата, находясь на площадке 35 минут и 22 секунды.

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