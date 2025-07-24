«Истеблишмент против Израиля». Владелец «Хапоэля» — о переносе домашних матчей в Болгарию

Владелец тель-авивского «Хапоэля» Офер Яннай высказался о том, почему Евролига не хочет возвращаться в Израиль.

«Почему не возобновились матчи в Израиле? Я знаю, что у нас было всё, что было. Но сейчас всё в порядке. Ничего не происходит. Непонятно, почему матчи не возобновились в Тель-Авиве… В этом много политики. Я встречался с генеральным директором Евролиги Паулюсом Мотеюнасом в Абу-Даби. Я сказал ему: «Послушайте, то, что вы сейчас переживаете, — это та же ситуация, что была у Израиля на Евровидении.

Истеблишмент против Израиля. Сейчас истеблишмент Евролиги, со всеми её командами и политикой. Они против Израиля. Это не имеет никакого отношения к безопасности. Если бы это было проблемой безопасности, не было бы израильской лиги. Тот факт, что ФИБА разрешает проводить израильскую лигу, означает, что проблем с безопасностью нет. Здесь достаточно безопасно играть», — приводит слова Янная Eurohoops.

Напомним, ранее стало известно, что «Хапоэль» будет проводить домашние матчи в городе София (Болгария) в рамках Евролиги.