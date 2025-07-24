Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Истеблишмент против Израиля». Владелец «Хапоэля» — о переносе домашних матчей в Болгарию

«Истеблишмент против Израиля». Владелец «Хапоэля» — о переносе домашних матчей в Болгарию
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец тель-авивского «Хапоэля» Офер Яннай высказался о том, почему Евролига не хочет возвращаться в Израиль.

«Почему не возобновились матчи в Израиле? Я знаю, что у нас было всё, что было. Но сейчас всё в порядке. Ничего не происходит. Непонятно, почему матчи не возобновились в Тель-Авиве… В этом много политики. Я встречался с генеральным директором Евролиги Паулюсом Мотеюнасом в Абу-Даби. Я сказал ему: «Послушайте, то, что вы сейчас переживаете, — это та же ситуация, что была у Израиля на Евровидении.

Истеблишмент против Израиля. Сейчас истеблишмент Евролиги, со всеми её командами и политикой. Они против Израиля. Это не имеет никакого отношения к безопасности. Если бы это было проблемой безопасности, не было бы израильской лиги. Тот факт, что ФИБА разрешает проводить израильскую лигу, означает, что проблем с безопасностью нет. Здесь достаточно безопасно играть», — приводит слова Янная Eurohoops.

Напомним, ранее стало известно, что «Хапоэль» будет проводить домашние матчи в городе София (Болгария) в рамках Евролиги.

Материалы по теме
«Хапоэль» Тель-Авив будет проводить домашние матчи в Евролиге на территории Болгарии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android