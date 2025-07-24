Эксперт оценил стратегию «Бруклина», выбравшего Егора Дёмина на драфте НБА

Североамериканский журналист и эксперт ESPN Тим Бонтемпс поделился мнением о стратегии клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», который в прошлом сезоне занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф. На драфте НБА 2025 года команда, напомним, выбрала россиянина Егора Дёмина.

«Стратегия: год назад «Бруклин Нетс» провернул громкий обмен с соседями из «Нью-Йорк Никс» — первой сделкой между этими командами за десятилетия. В результате Микал Бриджес отправился на Манхэттен, а взамен «Нетс» получили пять выборов в первом раунде драфта. Одновременно был заключён отдельный договор с «Хьюстон Рокетс», благодаря которому клуб вернул себе контроль над своими пиками в 2025 и 2026 годах. После неудачной эпохи Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга в Бруклине команда взяла курс на полноценную перестройку.

В минувшем сезоне «Нетс» под руководством дебютанта Жорди Фернандеса временами выглядели весьма достойно, однако неудача на драфт-лотерее принесла им лишь восьмой пик. Его клуб использовал для выбора защитника из BYU Егора Дёмина — это был первый лотерейный выбор «Нетс» с момента переезда в Бруклин в 2012 году.

В целом, в драфте 2025 года команда установила рекорд, использовав сразу пять пиков первого раунда. О серьёзных намерениях продолжить перестройку свидетельствует и недавний обмен: Кэмерон Джонсон отправился в «Денвер» в обмен на Майкла Портера-младшего и пик первого раунда 2032 года. Всё это говорит о стремлении клуба вновь получить высокий выбор на драфте-2026», — говорится в материале Бонтемпса.

Дёмин перевёл термины с английского на русский: