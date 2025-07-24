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Эксперт предположил, когда «Бруклин» с Дёминым включится в борьбу за титул в НБА

Эксперт предположил, когда «Бруклин» с Дёминым включится в борьбу за титул в НБА
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Североамериканский журналист и эксперт ESPN Тим Бонтемпс поделился мнением, когда команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» станет конкурентоспособной и сумеет вести борьбу за чемпионство.

«Работает ли стратегия? Возвращая себе пики 2025 и 2026 годов, «Нетс» явно не рассчитывали довольствоваться восьмым выбором. С этой точки зрения, план пока не оправдал ожиданий. Однако если в следующем году команде удастся получить топовый пик, движение вперёд станет очевидным. Приобретение Майкла Портера-младшего серьёзно сократило платёжную ведомость на следующее лето, но у «Нетс» всё равно останутся десятки миллионов на новые контракты.

Когда ждать возвращения к конкурентоспособности: в лучшем случае «Бруклин» сможет ускорить процесс восстановления уже после следующего сезона, если примет решение ускорить перестройку после двух драфтов. Однако, учитывая внушительный запас будущих пиков, путь команды к реальной борьбе за титул, скорее всего, будет долгим», — говорится в материале Бонтемпса.

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