В «Денвере» отреагировали на отказ Николы Йокича продлевать контракт с командой

Один из менеджеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» дал комментарий по поводу решения лидера коллектива Николы Йокича не проводить переговоры с руководством по поводу возможного продления контракта.

«Совсем не переживаю. Честно говоря, это очень разумный шаг с его стороны.

В его ситуации правильнее всего поступить именно так — через год он сможет получить тот же самый контракт, но уже на год дольше. Он это прекрасно понимает, и у нас в этом вопросе полное взаимопонимание», — приводит слова менеджера «Денвера» Spotrac.

30 тысяч китайских фанатов пришли на встречу с Йокичем: