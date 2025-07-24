Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Денвере» отреагировали на отказ Николы Йокича продлевать контракт с командой

В «Денвере» отреагировали на отказ Николы Йокича продлевать контракт с командой
,
Комментарии

Один из менеджеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» дал комментарий по поводу решения лидера коллектива Николы Йокича не проводить переговоры с руководством по поводу возможного продления контракта.

«Совсем не переживаю. Честно говоря, это очень разумный шаг с его стороны.

В его ситуации правильнее всего поступить именно так — через год он сможет получить тот же самый контракт, но уже на год дольше. Он это прекрасно понимает, и у нас в этом вопросе полное взаимопонимание», — приводит слова менеджера «Денвера» Spotrac.

Сейчас читают:
Почему Никола Йокич не хочет продлить контракт с «Денвером»?
Почему Никола Йокич не хочет продлить контракт с «Денвером»?

30 тысяч китайских фанатов пришли на встречу с Йокичем:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android