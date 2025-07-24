Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бронни Джеймс оценил свой прогресс после первого сезона в НБА

Бронни Джеймс оценил свой прогресс после первого сезона в НБА
,
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс поделился мнением о своём прогрессе. Спортсмен был выбран калифорнийским клубом во втором раунде драфта НБА 2024 года и игру в североамериканской лиге сочетал с выступлениями в G-лиге.

«Я уверен, что опыт, который я получил в G-лиге, сильно помог мне почувствовать себя увереннее на площадке. Благодаря этому я могу проводить на поле больше времени. С прошлого года моя уверенность заметно выросла — и за время игр в G-лиге, и в некоторых матчах НБА. Прогресс идёт постепенно, но я вижу результат. Я продолжаю работать над игрой с мячом, а всё остальное придёт само собой.

Если я буду стабильно уверен в себе при розыгрыше мяча, чётко понимать свою роль и быть готовым сыграть разыгрывающего, когда это потребуется, всё будет хорошо. Тем более, у меня нет никаких проблем и с игрой без мяча, если это нужно команде. Поэтому постоянная практика, когда мяч в моих руках, очень важна для моего развития», — приводит слова Бронни пресс-служба НБА.

Сейчас читают:
Как изменился сын Леброна Джеймса за год?
Как изменился сын Леброна Джеймса за год?

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android